В Бучі відкрили тимчасове модульне містечко

Голова Канцелярії Прем’єр-міністра Республіки Польща Міністр Міхал Дворчик та Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов відкрили тимчасове модульне містечко в місті-герої Буча Київської області, - повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

За словами міністра, тимчасове містечко розраховано на 352 місця.

«Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них будуть також жити і вчителі, чиє житло зруйновано як в Бучі, так і в навколишніх населених пунктах, і які працюють в місцевій школі. Це розміщення є тимчасовим. Уряд, регіональна та місцева влада сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла», — наголосив Олексій Чернишов.

Загалом в Бучі у модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 людини.

«У цьому містечку 88 житлових кімнат, їдальні, дитячі кімнати, жіночі та чоловічі вбиральні та душові кімнати. Цей варіант, який ми почали реалізовувати разом із Урядом Польщі, уже довів свою зручність та оптимальну комфортність», — проінформував очільник Мінрегіону.

Станом на 21 червня 2022 року внутрішньо переміщеними особами зареєстровано 4775 мешканців Бучі (3201 сім’я, у тому числі 24 багатодітні сім’ї та 22 батьків-одинаків), з них 1055 дітей (до 18 років), 1188 пенсіонерів, 162 особи з інвалідністю.

У м. Буча внаслідок бойових дій пошкоджено/зруйновано 1735 об’єктів житлового фонду, з яких 236 багатоквартирних будинків (1 будинок зруйновано повністю та 235 пошкоджено) та 1499 індивідуальних садибних будинків (136 повністю зруйновані та 1363 частково зруйновані/ пошкоджені).