В Україні встановили особу 91 окупанта, причетного до злочинів у Бучі

Українські правоохоронці ідентифікувати 91 військового РФ , що скоїли воєнні злочини в Бучі на Київщині, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час візиту до міста разом з американськими конгресменами.

Загалом за період окупації Бучанського району російськими солдатами було скоєно понад 9 000 воєнних злочинів та вбито 1 700 цивільних осіб, із них близько 700 – саме в Бучі.

«Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя «руського миру» та режиму РФ , який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права», – зазначив Костін.

За словами генпрокурора, наразі триває робота щодо притягнення причетних до відповідальності.