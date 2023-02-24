В Україні встановили особу 91 окупанта, причетного до злочинів у Бучі

В Бучанському районі російськими солдатами вбито 1 700 цивільних, інформує ZN.ua.

В Україні встановили особу 91 окупанта, причетного до злочинів у Бучі
© Getty Images

Українські правоохоронці ідентифікувати 91 військового РФ, що скоїли воєнні злочини в Бучі на Київщині, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час візиту до міста разом з американськими конгресменами.

Загалом за період окупації Бучанського району російськими солдатами було скоєно понад 9 000 воєнних злочинів та вбито 1 700 цивільних осіб, із них близько 700 – саме в Бучі.

«Після звільнення ми виявили масові поховання з понівеченими тілами чоловіків, жінок, дітей. Тортури, вбивства, сексуальне насильство. Це і є справжнє обличчя «руського миру» та режиму РФ, який засновано на повній зневазі до принципів прав людини та гуманітарного права», – зазначив Костін.

За словами генпрокурора, наразі триває робота щодо притягнення причетних до відповідальності.


Максим Царук, ZN.ua





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