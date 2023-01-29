Малював Путіна за ґратами: художник із Італії створив графіті у Бучі та Ірпені

Вуличний художник Сальваторе Бенінтенде з італійського Палермо, який працює під псевдонімом TVBoy, намалював кілька антивоєнних графіті в Ірпені та Бучі, де тиждень тому побував британський політик Борис Джонсон.

Про це пише "Апостроф", інформує Апостроф .

Як повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук, TVBoy приїхав до України на запрошення одного з фондів та отримав "карт-бланш" на вибір локацій для своєї творчості.

Один із малюнків за допомогою трафаретів з'явився біля будівлі міськради, а решту мер міста порадив відшукати самим.

І до "квесту" активно приєдналися місцеві жителі.

Окрім того, як повідомив голова правління Українського кіноінституту Руслан Савчук, графіті художника з'явилися і в Ірпені, на Центральній будівлі культури та на руїнах стадіону.

Варто зазначити, що TVBoy з початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну, створивши низку тематичних робіт. Одна з найвідоміших – мурал із зображенням диктатора Володимира Путіна, що сидить за ґратами.

Також художник намалював і українського президента Володимира Зеленського.