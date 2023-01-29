Малював Путіна за ґратами: художник із Італії створив графіті у Бучі та Ірпені

Вуличний художник Сальваторе Бенінтенде з італійського Палермо, який працює під псевдонімом TVBoy, намалював кілька антивоєнних графіті в Ірпені та Бучі, де тиждень тому побував британський політик Борис Джонсон.

Про це пише "Апостроф", інформує Апостроф.

Як повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук, TVBoy приїхав до України на запрошення одного з фондів та отримав "карт-бланш" на вибір локацій для своєї творчості.

Один із малюнків за допомогою трафаретів з'явився біля будівлі міськради, а решту мер міста порадив відшукати самим.

І до "квесту" активно приєдналися місцеві жителі.

Окрім того, як повідомив голова правління Українського кіноінституту Руслан Савчук, графіті художника з'явилися і в Ірпені, на Центральній будівлі культури та на руїнах стадіону.

Варто зазначити, що TVBoy з початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну, створивши низку тематичних робіт. Одна з найвідоміших – мурал із зображенням диктатора Володимира Путіна, що сидить за ґратами.

Також художник намалював і українського президента Володимира Зеленського.


Олексій Руденко, Апостроф





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