На "Пашу Мерседеса" відкрили кримінальне провадження: що відомо

Архієрей УПЦ Московського патріархату, митрополит Павло, проти якого Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції, також став фігурантом кримінального провадження.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин, який оприлюднив відповідні документи, інформує Апостроф.

Під час Різдвяної промови у храмі Агапіта Печерського, що знаходиться на території Нижньої лаври Петро Лебідь, також відомий під прізвиськом Паша "Мерседес", привселюдно принижував ПЦУ, порівнюючи її з УПЦ (МП).

"Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета. Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тисяч немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа".

Як здалося народному обранцю, цими словами священник сіяв розбрат серед вірян, тому направив відповідну "скаргу" до Офісу Генеральної прокуратури, де, як виявилося, "дотримуються тієї ж думки".

Громадянин України П.Л будучи службовою особою та священнослужителем УПЦ (МП), здійснював висловлювання, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті у країні між віруючими УПЦ (МП) та ПЦУ, шляхом приниження ПЦУ порівняно з УПЦ (МП) пропагандою винятковості УПЦ (МП) та вживанні відносно ПЦУ та її священнослужителів образливих найменувань, - йдеться у витягу з ЄРДР.

Кримінальне провадження проти Павла Лебедя відкрито за ч.2 ст. 161 КК України, що карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


Олексій Руденко, Апостроф





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