У Києві впіймали громадянина РФ із значним арсеналом зброї: фото

У Києві поліція викрила громадянина Росії у зберіганні великої кількості зброї та боєприпасів. 42-річного чоловіка перевіряють на причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності РФ, інформує Апостроф.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта у Київській області, вилучивши речові докази.

Встановлено, що росіянин постійно змінював місця проживання, їздив на різних автомобілях. Два авто знайшли та перевірили. Державні номерні знаки машин не відповідали наявним транспортним засобам, а мали російську реєстрацію.

Також він використовував форму військового формування.

"...змінював орендовані квартири, користувався різними автомобілями, крім того використовував форму одного з військових формувань. Зловмисник ніде не повідомляв про своє справжнє громадянство, а представлявся українцем. Ми вилучили у нього військове спорядження, патрони, зброю, дві радіостанції та ніж", – кажуть у Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК).

Громадянину РФ загрожує до семи років позбавлення волі.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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