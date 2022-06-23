Ексдепутату оголосили підозру в колабораціонізмі

Колишній одесит активний гість програм російського пропагандиста Соловйова, інформує ZN.ua.

Ексдепутату оголосили підозру в колабораціонізмі
© Думская.net

Київська міська прокуратура повідомила про підозру у колабораційній діяльності колишньому народному депутату України, який активно підтримував російське вторгнення в Україну, в тому числі на російських пропагандистських каналах.

Хоча ані прокуратура, ані Служба безпеки України не називають імені колаборанта, але вказують, що це колишній народний депутат VII скликання від «Партії регіонів», мешканець міста Одеси, який у 2014 році виїхав на територію Росії. Таким чином мова йде про Ігоря Маркова.

В правоохоронних органах повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну, з 15 по 19 березня 2022 року він перебував на окупованій росіянами території Київської області, де пропагував дії окупантів та заперечував здійснення збройної агресії проти України.

«Його висловлювання у подальшому були поширені, у тому числі, на інтернет-сторінці російського федерального телеканалу при міністерстві оборони рф. Крім того, 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора. Зміст його виступу був направлений на підтримку тимчасової окупації частини території України російською федерацією та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії росії і заперечував здійснення агресії стосовно жителів тимчасово окупованих територій», - зазначили в СБУ.


Ірина Знась, ZN.ua





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