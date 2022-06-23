Ексдепутату оголосили підозру в колабораціонізмі

Київська міська прокуратура повідомила про підозру у колабораційній діяльності колишньому народному депутату України, який активно підтримував російське вторгнення в Україну, в тому числі на російських пропагандистських каналах.

Хоча ані прокуратура, ані Служба безпеки України не називають імені колаборанта, але вказують , що це колишній народний депутат VII скликання від «Партії регіонів», мешканець міста Одеси, який у 2014 році виїхав на територію Росії. Таким чином мова йде про Ігоря Маркова.

В правоохоронних органах повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну, з 15 по 19 березня 2022 року він перебував на окупованій росіянами території Київської області, де пропагував дії окупантів та заперечував здійснення збройної агресії проти України.