Ексдепутату оголосили підозру в колабораціонізмі
Колишній одесит активний гість програм російського пропагандиста Соловйова, інформує
Київська міська прокуратура повідомила про підозру у колабораційній діяльності колишньому народному депутату України, який активно підтримував російське вторгнення в Україну, в тому числі на російських пропагандистських каналах.
Хоча ані прокуратура, ані Служба безпеки України не називають імені колаборанта, але
В правоохоронних органах повідомили, що після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну, з 15 по 19 березня 2022 року він перебував на окупованій росіянами території Київської області, де пропагував дії окупантів та заперечував здійснення збройної агресії проти України.
«Його висловлювання у подальшому були поширені, у тому числі, на інтернет-сторінці російського федерального телеканалу при міністерстві оборони рф. Крім того, 15 травня підозрюваний публічно виступив на загальноросійському телеканалі, взявши участь у проведенні інформаційної кампанії держави-агресора. Зміст його виступу був направлений на підтримку тимчасової окупації частини території України російською федерацією та створених нею псевдоорганів. Він публічно схвалював дії росії і заперечував здійснення агресії стосовно жителів тимчасово окупованих територій», - зазначили в СБУ.