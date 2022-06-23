Мобілізація в Україні: чому осіб з «білим» квитком викликають до військкоматів

Через військову агресію РФ , в Україні триває загальна мобілізація. Повістки можуть отримувати й громадяни, які мають «білий» квиток, але це не означає, що їх обов’язково призвуть до армії. Про це у коментарі «Українській правді» заявив юрист Андрій Новак.

Чому особам, які мають «білий» квиток приходять повістки

Фахівець пояснив, що громадяни, які мають «білий» квиток, можуть одержати повістку. Він зазначив, що у військовому квитку вказується ступінь придатності до військової служби:

придатний;

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до несення служби у мирний час, але обмежено придатний у воєнний час;

повністю непридатний, знятий з воєнного обліку.

Новак наголосив, що під час дії воєнного стану, мобілізації не підлягають особи, які повністю непридатні для військової служби, але частково придатних українців можуть мобілізувати.

Він додав, що часто повістку видають тим, хто має «білий» квиток для того, щоб уточнити дані щодо військовозобов'язаного, а не одразу забирати до лав армії. Тому такі особи мають прийти до військкомату.

Повідомляється, що військово-лікарська комісія (ВЛК) остаточно встановить придатність або непридатність людини до військової служби.