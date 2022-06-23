Російські окупанти викрали та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію

Російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу до недавнього часу в Україні сонячну електростанцію, що знаходилася у Запорізькій області. Про це повідомляє «Газета МИГ».

Уточнюэться, що сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy розташовувалась у селі Нове неподалік Токмака.

СЕС Тоkmak Solar Energy:

- потужність – 50 МВт

- площа – 96,4 га

- рік запуску – 2018-й.