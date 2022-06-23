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2022-06-23
Російські окупанти викрали та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію
Демонтовано сонячну електростанцію під Токмаком.
Російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу до недавнього часу в Україні сонячну електростанцію, що знаходилася у Запорізькій області. Про це
Уточнюэться, що сонячна електростанція Тоkmak Solar Energy розташовувалась у селі Нове неподалік Токмака.
СЕС Тоkmak Solar Energy:
- потужність – 50 МВт
- площа – 96,4 га
- рік запуску – 2018-й.
Повідомлялось, що на території Запорізької області, де загарбники нещодавно почали нову хвилю паспортизації, кремлівські сили залякують місцеве населення смертною карою, намагаючись придушити прояви спротиву з боку місцевого руху опору, інформує
Олена Середа, ZN.ua