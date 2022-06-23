Видно з космосу: пожежу на "вишках Бойка" у Чорному морі ще не загасили, фото

Пожежа на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", або так званих "вишках Бойка", пошкоджені, ймовірно, через ракетний удар Збройних Сил України, триває третій день поспіль, інформує Апостроф .

Про це свідчать знімки з супутника американського аерокосмічного агенства NASA, пишуть у "Радіо Свобода".

NASA зафіксувало пожежу ще 20 червня, коли країна-терорист Росія звинуватила ЗСУ в ударі по бурових платформах у Чорному морі, які російські окупанти захопили ще в 2014 році. На той момент було три осередки пожежі.

Супутниковий знімок станом на 20 червня

21 червня пожежа на так званих "вишках Бойка" масштабувалася, і саме тоді російська влада заявила, що вогонь підійшов до свердловини. Наступного дня, 22 червня, на супутникових знімках видно чотири осередки пожежі.

Супутниковий знімок станом на 21 червня

Супутниковий знімок станом на 22 червня

Наразі офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ щодо участі українських військових у цій справі немає, однак народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко ще 20 червня заявив про удар по "вишках Бойка" зі сторони України, а також речник Одеської ОВА Сергій Братчук припустив, що ЗСУ мали підстави для удару по газових вишках, оскільки там РФ розмістила військових та обладнання.

У свою чергу російський ставленик та глава анексованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив про удар по бурових платформах "Чорноморнафтогазу", унаслідок якого було троє поранених, семеро зниклих безвісти та 94 евакуйованих. Підтвердження даних з незалежних джерел немає.