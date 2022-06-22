Шольц виступив проти "продиктованого миру" для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що тільки Україна має право приймати рішення щодо свого майбутнього і висловився проти домовленостей за спиною Києва. Про це Шольц написав у своєму мікроблозі Twitter .

"Україна - і тільки Україна - вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, бо Путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу" - стверджує політик.

Він також наголосив, що ЄС, НАТО та G7 на найближчих самітах повинні продемонструвати те, що демократії світу разом стоять у боротьбі проти імперіалізму Путіна.