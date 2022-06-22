На вулицях вимикали світло: до Білорусі "таємно" доставили важке озброєння з РФ, відео

У ніч на середу, 22 червня, до Білорусі, де до українського кордону стягнуто тисячі солдатів, з Росії завезли нову партію ракетних установок для зенітно-ракетних комплексів "С-400".

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Апостроф.

Вночі зафіксовано приземлення в аеропорт Гомеля двох Іл-76МД, ймовірно, з Пскова. Перший з реєстраційним номером RF-76650 прилетів о 03:30, а другий RA-78845 - о 05:30. Ними було доставлено не менше 16 ракет для "С-400", а також, ймовірно, один ЗРПК "Панцир".

ЗРК привезли до Білорусі без тягачів. Вони були доставлені пізно увечері 21 червня до аеропорту Гомеля. Коли тягачі проїжджали вулицею Радянською в Гомелі, на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 06:25 та 08:00 ранку, літаки відлетіли до Пскова. А техніка в районі 08:30 висунулась у напрямку Речиці трасою М10.


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев"Переобуться" Макрону и Шольцу не дадут: Украина одержала важную победу после битвы за Киев
РоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцевРоSSияне ракетой уничтожили вагон с гуманитарной помощью для эвакуированных мариупольцев
Что Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в ИрпенеЧто Макрон, Шольц, Драги и Иоханнис сказали в Ирпене
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."Макрон в Ирпене оправдался за скандальное "сохранение лица путина": "Украина должна уметь..."
Блок рекламы


Похожие новости
Під Ізюмом рашисти втратили "Рисі" та багато іншого озброєння: відео ударівПід Ізюмом рашисти втратили "Рисі" та багато іншого озброєння: відео ударів
На "гауляйтера" Чорнобаївки вчинили замах: відео з місця вибухуНа "гауляйтера" Чорнобаївки вчинили замах: відео з місця вибуху
З'явилося фото та відео обстрілу території біля "Донбас Арени" у ДонецькуЗ'явилося фото та відео обстрілу території біля "Донбас Арени" у Донецьку
Робота безпілотника? У Ростовській області спалахнув нафтопереробний завод Медведчука: відеоРобота безпілотника? У Ростовській області спалахнув нафтопереробний завод Медведчука: відео
Не лише Panzerhaubitze 2000: Німеччина показала повний список озброєння, яке надасть УкраїніНе лише Panzerhaubitze 2000: Німеччина показала повний список озброєння, яке надасть Україні
Росіяни вербують для війни білорусів, які брали участь у спільних з ними навчаннях – білоруський опозиціонерРосіяни вербують для війни білорусів, які брали участь у спільних з ними навчаннях – білоруський опозиціонер
Лукашенко активно вербує в армію: в Міноборони оцінили можливість атаки з БілорусіЛукашенко активно вербує в армію: в Міноборони оцінили можливість атаки з Білорусі
У Нацгвардії показали один з боїв за Сєвєродонецьк — відеоУ Нацгвардії показали один з боїв за Сєвєродонецьк — відео
Росія ударами з "Градів" зруйнувала ще одну школу в Авдіївці: фото та відеоРосія ударами з "Градів" зруйнувала ще одну школу в Авдіївці: фото та відео
Кремль поставив два завдання перед Лукашенком: Жданов вказав, чому армія Білорусі їх провалитьКремль поставив два завдання перед Лукашенком: Жданов вказав, чому армія Білорусі їх провалить
Последние новости
Подгружаем последние новости