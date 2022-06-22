На вулицях вимикали світло: до Білорусі "таємно" доставили важке озброєння з РФ, відео

У ніч на середу, 22 червня, до Білорусі, де до українського кордону стягнуто тисячі солдатів, з Росії завезли нову партію ракетних установок для зенітно-ракетних комплексів "С-400".

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Апостроф .

Вночі зафіксовано приземлення в аеропорт Гомеля двох Іл-76МД, ймовірно, з Пскова. Перший з реєстраційним номером RF-76650 прилетів о 03:30, а другий RA-78845 - о 05:30. Ними було доставлено не менше 16 ракет для "С-400", а також, ймовірно, один ЗРПК "Панцир".

ЗРК привезли до Білорусі без тягачів. Вони були доставлені пізно увечері 21 червня до аеропорту Гомеля. Коли тягачі проїжджали вулицею Радянською в Гомелі, на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 06:25 та 08:00 ранку, літаки відлетіли до Пскова. А техніка в районі 08:30 висунулась у напрямку Речиці трасою М10.