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2022-06-22
Білорусь на кордоні з Україною розміщує муляжі танків — Міноборони
Це відбувається в якості оперативного маскування, зазначають у відомстві, інформує
Речник Міноборони Олександра Мотузяника заявив, що Білорусь продовжує проводити заходи з демонстрації присутності поблизу українського кордону й тому розміщує там дерев'яні танки. Про це Мотузяник розповів під час
"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua