Білорусь на кордоні з Україною розміщує муляжі танків — Міноборони

Це відбувається в якості оперативного маскування, зазначають у відомстві, інформує ZN.ua.

Білорусь на кордоні з Україною розміщує муляжі танків — Міноборони

Речник Міноборони Олександра Мотузяника заявив, що Білорусь продовжує проводити заходи з демонстрації присутності поблизу українського кордону й тому розміщує там дерев'яні танки. Про це Мотузяник розповів під час останнього брифінгу.

"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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