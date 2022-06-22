Білорусь на кордоні з Україною розміщує муляжі танків — Міноборони

Речник Міноборони Олександра Мотузяника заявив, що Білорусь продовжує проводити заходи з демонстрації присутності поблизу українського кордону й тому розміщує там дерев'яні танки. Про це Мотузяник розповів під час останнього брифінгу.

"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.