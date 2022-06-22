Україна працює над поверненням захисників Маріуполя: стало відомо, де і в яких умовах вони перебувають

Україна працює над поверненням захисників Маріуполя: стало відомо, де і в яких умовах вони перебувають

Екс-командир захисників Маріуполя розповів про полонених "азовців" та обмін тілами загиблих.

Для України дуже важливо не тільки повернути додому своїх полонених захисників, але забрати поранених і тіла загиблих героїв. Цей процес також має певні складнощі.

Про це PolitekaOnline розповів екс-командир полку "Азов" і офіцер ССО Максим Жорін, а також повідомив, що відомо про полонених захисників Маріуполя.

Максим Жорін прокоментував повідомлення російських ЗМІ про те, що полонені командири полку "Азов" були перевезені до Москви. За словами Жоріна, офіційного підтвердження цим даним немає. При цьому військовий підкреслив, що таку інформацію він вже отримував зі своїх джерел, тому не виключає, що командування дійсно може бути в Москві.

"Це стосується лише командирів, інші хлопці знаходяться у СІЗО окупованої Оленівки Донецької області. Умови там не дуже хороші. Базово там є їжа і медикаменти, але ні про які нормальні умови зараз говорити не можна", - підкреслив екс-командир полку "Азов".

защитники Азовстали

Він також зазначив, що раніше вдало пройшли 3 обміну тілами наших захисників. Однак в їх рамках вдалося повернути лише близько половини тіл наших героїв з усіх. Цього, звичайно, недостатньо, а щоб забрати інших, потрібно ще багато зусиль. Крім того вже почався процес обміну поранених.

"Зараз також відбувається процес обміну поранених і ми дуже сподіваємося, що скоро зможемо побачити наших героїв і повернути їх додому", - додав Максим Жорін.

похороны

Військовий зазначив, що гальмує процес обміну саме російська сторона. Адже в той час, коли Україна готова шукати будь-які шляхи, щоб обміняти і забрати своїх полонених, поранених і тіла загиблих, для росіян ці процеси не мають ніякого значення. Їм просто плювати на своїх людей і вони навіть не розуміють, навіщо їм тіла своїх солдатів.

"Ми абсолютно різні люди, і у нас абсолютно різні цінності. Вони іноді не розуміють, навіщо їм тіла їх загиблих і навіщо забирати своїх полонених солдатів. Для росіян це нічого не означає", – заключив Максим Жорін.


Александра Павленко, politeka.net





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