Українських військових у Сєвєродонецьку атакують з усіх напрямків

Фактично бої тривають у промзоні – це лінія заводу «Азот», інформує ZN.ua.

Українських військових у Сєвєродонецьку атакують з усіх напрямків
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українських захисників у Сєвєродонецьку атакують з усіх напрямків, зазначив керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк, інформує "Радіо Свобода".

"Фактично бої тривають у промзоні – це лінія заводу «Азот», частково навіть на території заводу, це лінія по селах прилеглих – Сиротіне, Воронове, де ворог намагається атакувати постійно, продавлювати лінію оборони. Досить складно – місто і оборонні рубежі атакуються з усіх напрямків", - наголосив Стрюк.

За його словами, РФ кинула всі свої сили на українських захисників.

"Атакують фактично по всій лінії фронту, але ЗСУ стоять і відбиваються. Ми вже півтора місяця живемо в режимі активних бойових дій і постійного нападу на нас", – заявив керівник ВЦА.


Анна Конюченко, ZN.ua





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