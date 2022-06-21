"Розцінюю, як якесь повне непорозуміння": Черновецький відреагував на інформацію про підозру

Колишній мер Києва Леонід Черновецький відреагував на інформацію, що з'явилася, про те що офіс Генпрокурора повідомив йому про підозру.

Про це екс-глава столиці України повідомив в Facebook.

"Дізнався зі ЗМІ, що нібито офіс Генпрокурора повідомив мені про підозру.

Поки не можу нічого коментувати по суті, так як ніяких повісток або інших документів не отримував.

Прозвучала в ЗМІ формулювання звинувачення « " про заклики до зміни кордонів України» розцінюю, як якесь повне непорозуміння.

Я щиро люблю і підтримую єдину, цілісну, незалежну і європейську Україну.

Вважаю загибель українців трагедією, а війну проти України - злочином!

Як бізнесмен і політик - прикладаю всі свої можливості для допомоги Україні та її якнайшвидшої перемоги!",- написав Черновецький.

Раніше повідомлялося, що в ЗМІ з'явилася інформація про те, що 20 червня екс-меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру за фактом публічних закликів і поширення матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.