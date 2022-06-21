В кремлі звикли смачно жерти, м'яко спати і солодко брехати, - Олександр Кочетков про можливе застосування ядерної зброї

В кремлі звикли смачно жерти, м'яко спати і солодко брехати, - Олександр Кочетков про можливе застосування ядерної зброї

Політолог Олександр Кочетков чи може росія застосувати тактичну ядерну зброю і що буде у випадку, якщо все ж таки керівництво росії наважиться на це.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Кремлівські маніяки точно отримають залп у відповідь, але не обов'язково ядерною, а сучасною високоточною зброєю, яка прирівнює їх до нуля, і вони про це чудово знають, тому що попереджені», - зазначив Олександр Кочетков.

За словами політолога, використання тактичної ядерної зброї не принесе жодних результатів росії, бо потужність та смертоносність такої зброї дуже перебільшена, тому в такому разі наша армія як воювала, так і продовжить воювати.

«Є суто технічні складності: мало того, що повинні пройти всі команди, які дозволяють застосування, так тактичну ядерну зброю ще й треба витягти зі спеціального сховища, завантажити в спеціальний контейнер, а його в спеціальний автотранспорт і колоною, що охороняється, вести на військовий аеродром, щоб помістити бомбу у літак», - сказав Олександр Кочетков.

Як зазначив експерт, на цьому шляху тактичний ядерний боєприпас можна зафіксувати з супутника по ядерному сліду, тому він практично беззахисний проти ракетного удару.

«Гарантії щодо рашистів давати не можна, але всерйоз вони не поклоняються «рускому міру» або якимось іншим ідеям, а вони поклоняються золотому тільцю – вони в кремлі звикли смачно жерти, м'яко спати і солодко брехати, а це все не передбачає ядерного кінця світу», - наголосив Олександр Кочетков.


user, politeka.net





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