У російській армії ще 300 убитих: зведення Генштабу ЗСУ про втрати

Триває 118-та доба війни України з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 34 100 військових РФ - лише за останню добу ліквідовано 300 окупантів та знищено 19 ворожих танків, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 34 100 (+300) осіб,
  • танків - 1 496 (+19) од.,
  • бойових броньованих машин - 3 606 (+18) од.,
  • артилерійських систем – 752 (+3) од.,
  • РСЗВ - 239 (+1) од.
  • коштів ППО – 98 (+0) од.,
  • літаків – 216 (+0) од.,
  • вертольотів – 181 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
  • крилатих ракет - 137 (+7),
  • кораблів/катерів - 14 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 59 (+4).

Найбільші втрати минулої доби противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

 


Олена Руденко, Апостроф





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