У російській армії ще 300 убитих: зведення Генштабу ЗСУ про втрати

Триває 118-та доба війни України з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 34 100 військових РФ - лише за останню добу ліквідовано 300 окупантів та знищено 19 ворожих танків, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 34 100 (+300) осіб,

танків - 1 496 (+19) од.,

бойових броньованих машин - 3 606 (+18) од.,

артилерійських систем – 752 (+3) од.,

РСЗВ - 239 (+1) од.

коштів ППО – 98 (+0) од.,

літаків – 216 (+0) од.,

вертольотів – 181 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилатих ракет - 137 (+7),

кораблів/катерів - 14 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од.,

спеціальної техніки – 59 (+4).

Найбільші втрати минулої доби противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.