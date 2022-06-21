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2022-06-21
У російській армії ще 300 убитих: зведення Генштабу ЗСУ про втрати
Триває 118-та доба війни України з російськими окупантами. У нашій країні загинуло вже 34 100 військових РФ - лише за останню добу ліквідовано 300 окупантів та знищено 19 ворожих танків, інформує
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 34 100 (+300) осіб,
- танків - 1 496 (+19) од.,
- бойових броньованих машин - 3 606 (+18) од.,
- артилерійських систем – 752 (+3) од.,
- РСЗВ - 239 (+1) од.
- коштів ППО – 98 (+0) од.,
- літаків – 216 (+0) од.,
- вертольотів – 181 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),
- крилатих ракет - 137 (+7),
- кораблів/катерів - 14 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2537 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 59 (+4).
Найбільші втрати минулої доби противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Олена Руденко, Апостроф