У Києві з\'являться вулиці на честь полку "Азов" та Романа Ратушного: оприлюднено повний список

В Україні триває процес дерусифікації топографічних назв, зокрема, це відбувається в Києві, де вже проголосували за перейменування станцій метро, а зараз оприлюднили результати голосування за нові назви вулиць столиці, інформує Апостроф .

Про деякі з результатів написав на своїй сторінці арт-директор мистецького об'єднання "Щогла", співзасновник проєкту "Культуртригер" та дописувач Espreso TV Богдан-Олег Горобчук.

Вулицю названу прізвищем російського письменника Пушкіна, навколо якої велися дебати, все ж перейменують на честь видатного громадського діяча, мецената української культури та ініціатора скликання Центральної Ради Євгена Чикаленка, який доклав чимало зусиль для розвитку національної свідомості українців.

Крім того, у Києві будуть вулиці Романа Ратушного (київський активіст, який загинув у боротьбі за волю України, Катерини Гандзюк (громадська активістка, депутатка та волонтерка ООН , яка загинула внаслідок нападу через активну громадянську позицію), а також Макса Левіна (фотожурналіст, який загинув, документуючи події війни), Умберто Еко (італійський письменник), Михайлини Коцюбинської (шістдесятниця та літеротурознавиця) і навіть Мацуо Басьо (японський поет).

Однак цей перелік далеко не вичерпний, ось ще декілька майбутніх назв київських вулиць:

Андрія Кузьменка (Скрябін)

Територіальної Оборони

Волноваська

Каденюка

Чорнобаївська

Українських повстанців

Ернеста Хемінгвея

Рея Бредбері

Героїв полку АЗОВ

Героїв УПА

Зеленого Клину

Героїв Маріуполя

Повний перелік із результатами голосування можна ознайомитись за посиланням.