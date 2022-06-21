У Києві з\'являться вулиці на честь полку "Азов" та Романа Ратушного: оприлюднено повний список
В Україні триває процес дерусифікації топографічних назв, зокрема, це відбувається в Києві, де вже проголосували за перейменування станцій метро, а зараз оприлюднили результати голосування за нові назви вулиць столиці, інформує
Про деякі з результатів написав на своїй сторінці арт-директор мистецького об'єднання "Щогла", співзасновник проєкту "Культуртригер" та дописувач Espreso TV Богдан-Олег Горобчук.
Вулицю названу прізвищем російського письменника Пушкіна, навколо якої велися дебати, все ж перейменують на честь видатного громадського діяча, мецената української культури та ініціатора скликання Центральної Ради Євгена Чикаленка, який доклав чимало зусиль для розвитку національної свідомості українців.
Крім того, у Києві будуть вулиці Романа Ратушного (київський активіст, який загинув у боротьбі за волю України, Катерини Гандзюк (громадська активістка, депутатка та волонтерка ООН, яка загинула внаслідок нападу через активну громадянську позицію), а також Макса Левіна (фотожурналіст, який загинув, документуючи події війни), Умберто Еко (італійський письменник), Михайлини Коцюбинської (шістдесятниця та літеротурознавиця) і навіть Мацуо Басьо (японський поет).
Однак цей перелік далеко не вичерпний, ось ще декілька майбутніх назв київських вулиць:
- Андрія Кузьменка (Скрябін)
- Територіальної Оборони
- Волноваська
- Каденюка
- Чорнобаївська
- Українських повстанців
- Ернеста Хемінгвея
- Рея Бредбері
- Героїв полку АЗОВ
- Героїв УПА
- Зеленого Клину
- Героїв Маріуполя
Повний перелік із результатами голосування можна ознайомитись за посиланням.