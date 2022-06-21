В ОК “Південь” назвали нову кількість кораблів РФ у Чорному морі

У північно-західній частині Чорного моря перебуває підводний човен та чотири великих десантних кораблі росіян. Про ситуацію в акваторії за підсумками 20 червня повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook .

"Корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з п'яти кораблів, одного підводного човна та чотирьох ВДК. Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування", – зауважується у повідомленні.

Загроза ракетного удару лишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту.