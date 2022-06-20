СБУ затримала ворожого диверсанта, який готував вибухи на залізничних об'єктах

Контррозвідка Служби безпеки Україна викрила російського диверсанта, який готував багатоетапну спецоперацію в Чернівцях, повідомили в СБУ . Зокрема, ворог готував вибухи на залізничних об’єктах та логістичних складах.

«За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних росії спецслужб т.зв. «днр», має паспорт громадянина України та Київську прописку, але тривалий час перебував на «консервації» в одній з близькосхідних країн. Після початку повномасштабної агресії рф агент отримав від своїх «кураторів» завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави», – повідомили в СБУ .

Крім того, затриманий мав дізнатися місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. Скориставшись отриманими даними ворожий агент хотів здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі диверсанту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд вже відправив його під арешт.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України.