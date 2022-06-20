СБУ затримала ворожого диверсанта, який готував вибухи на залізничних об'єктах
Суд вже відправив зловмисника під варту.
Контррозвідка Служби безпеки Україна викрила російського диверсанта, який готував багатоетапну спецоперацію в Чернівцях,
«За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних росії спецслужб т.зв. «днр», має паспорт громадянина України та Київську прописку, але тривалий час перебував на «консервації» в одній з близькосхідних країн. Після початку повномасштабної агресії рф агент отримав від своїх «кураторів» завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави», – повідомили в СБУ.
Крім того, затриманий мав дізнатися місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. Скориставшись отриманими даними ворожий агент хотів здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.
Наразі диверсанту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Суд вже відправив його під арешт.
Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України.