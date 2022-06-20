Поки в Росії думають, як покарати Литву, Естонія також ввела заборону на ввезення підсанкційних товарів з РФ

В Естонії склали довгий перелік підсанкційних російських товарів, інформує ZN.ua.

Поки в Росії думають, як покарати Литву, Естонія також ввела заборону на ввезення підсанкційних товарів з РФ
© Радио Свобода

Естонія з 10 липня заборонить ввезення підсанкційних товарів з РФ. Про це пише ERR.

Так, з 10 липня в Естонії набуде чинності повна заборона на ввезення з Росії довгого переліку підсанкційних товарів, включаючи алкогольні напої, і поширюватиметься, зокрема, на приватних осіб.

Заборона пов'язана з прийнятими на рівні ЄС санкціями з метою запобігання купівлі російських товарів, які приносять Росії істотний дохід і тим самим сприяють фінансуванню агресії проти України.

Повна заборона зокрема поширюється на ввезення алкогольних напоїв міцністю менше 80%. Також заборонено імпорт із РФ меблів, деревини, добрив та низки інших товарів, які приватні особи щодня привозили із собою з Росії.

У Податково-митному органі Естонії нагадали, що порушення санкцій є злочином, провадження у якому може вести Поліція безпеки (КаПо), а також - за рішенням прокуратури, Податково-митний департамент з винесенням остаточного рішення в суді.

"Залежно від характеру порушення, у разі першого та ненавмисного порушення, кримінальна справа не порушуватиметься", - додали в податковому органі.

У департаменті також нагадали, що санкції поширюються і на вивезення до Росії низки товарів, віднесених до предметів розкоші, зокрема, певної побутової електроніки.


Лія Ільченко, ZN.ua





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