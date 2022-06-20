"Повинні бути готові до бойових дій проти рф": у Британії послали сигнал Кремлю

"Повинні бути готові до бойових дій проти рф": у Британії послали сигнал Кремлю

Новий начальник Генштабу британської армії генерал сер Патрік Сандерс заявив, що у світлі війни росії в Україні британські війська мають бути готові до бойових дій проти рф.

За його словами, вторгнення росії в Україну стало для всієї Європи початком нової ери небезпеки.

Сандерс зазначив, що раніше завданням британської армії було захищати саму Велику Британію, але якщо протистояння з росією загостриться, британські війська мають бути готові воювати разом із союзниками та на європейському континенті.

Прокоментував слова Сандерса український політик і вчений Сергій Джердж:

"Слова генерала спрямовані не лише до британських солдат, але і сильний сигнал Кремлю. І чим більше в Москві будуть чути такі сигнали - тим більше це повинно охолоджувати такий запал росіян", - вважає Джердж.


Алексей Ионов, politeka.net





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