Справу про «плівки Вовка» передали до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за фактами змови на захоплення державної влади, перешкоджанні роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб, більше відому як «плівки ОАСК».

Серед обвинувачених НАБУ підозрює вісім осіб:

голова ОАСК

заступник голови ОАСК

заступник голови ОАСК

чотири судді ОАСК

голова Державної судової адміністрації України

адвокат, ексчлен ВККСУ

суддя ВАСУ у відставці, ексчлен ВККСУ (

адвокат

«За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі», - зазначають у бюро

Фактично, за даними слідчих, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.