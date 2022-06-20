Справу про «плівки Вовка» передали до суду
У справі вісім фігурантів.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за фактами змови на захоплення державної влади, перешкоджанні роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб, більше відому як «плівки ОАСК».
Серед обвинувачених НАБУ
- голова ОАСК
- заступник голови ОАСК
- заступник голови ОАСК
- чотири судді ОАСК
- голова Державної судової адміністрації України
- адвокат, ексчлен ВККСУ
- суддя ВАСУ у відставці, ексчлен ВККСУ (
- адвокат
«За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі», - зазначають у бюро
Фактично, за даними слідчих, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл.
Нагадаємо, слідство тривало з липня 2020 року, а у березні 2021 року детективи НАБУ завершили слідство та відкрили матеріали для ознайомлення. Обсяг задокументованих аудіозаписів із кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин, інформує