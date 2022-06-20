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2022-06-20
Окупанти в Чорному морі мають майже чотири десятки ракет – ОК «Південь»
Оперативне командування «Південь» повідомило про поповнення складу окупантів, інформує
© Міністерство оборони РФ
У Чорному морі російські окупанти мають 36 ракет після того, як корабельне угруповання ворога поповнило склад. Про це
«У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує три надводних і три підводні носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 великі десантні кораблі», – йдеться у повідомленні.
Юлія Москаленко, ZN.ua