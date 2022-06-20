Окупанти в Чорному морі мають майже чотири десятки ракет – ОК «Південь»

У Чорному морі російські окупанти мають 36 ракет після того, як корабельне угруповання ворога поповнило склад. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там чатує три надводних і три підводні носії крилатих ракет, чий спільний арсенал складає 36 ракет, а також 3 великі десантні кораблі», – йдеться у повідомленні.