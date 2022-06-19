Мешканцям Київщини, на чиїх подвір\'ях або в квартирах перебували окупанти, радять замовити радіологічне обстеження

Техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території Зони відчуження, інформує ZN.ua.

Мешканцям Київщини, на чиїх подвір'ях або в квартирах перебували окупанти, радять замовити радіологічне обстеження

Мешканцям Гостомельської селищної та Бучанської, Ірпінської міських територіальних громад, радять замовити радіологічне обстеження, у разі, якщо на їх подвір'ях або в квартирах перебували окупанти. Про це повідомляє "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки".

"Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з огляду на те, що техніка російської армії здійснила вторгнення в Україну з території Зони відчуження існують ризики, пов’язані з перенесенням радіоактивного забруднення за її межі.

Замовити обстеження можна, заповнивши форму за цим посиланням, або звернувшись за номером (044) 422 55 43 до фахівців.

Як відомо, російські загарбники, що лютому-березні брали участь у наступі на Київ, продемонстрували повне невігластво в питаннях радіологічної безпеки.

Так, наприклад, окупанти, що перебували на Чорнобильській АЕС та знищили центральну аналітичну лабораторію з характеризації РАВ, викрали та пошкодили 133 джерела іонізуючого випромінення, сумарною активністю порядку 7 млн. беккерелів.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко, який відвідав ЧАЕС, показав, як рашисти голіруч копали заражені радіацією ґрунти в Рудому лісі.

По матерiалам: Держатомрегулювання /

Лія Ільченко, ZN.ua





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