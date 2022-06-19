Намагався вступити до ЗСУ, щоб перейти до ворога: про плани зрадника детально повідомили в СБУ
У Київській області затримали чоловіка, який збирався підписати контракт з ЗСУ, а потім перейти на бік противника.
Про це повідомили в
У його телефоні знайшли листування з росіянами, в якому він розповідав про "геноцид російськомовних" та очікування наступу окупантів.
"У Київській області прикордонники зупинили чоловіка, який планував підписати контракт з ЗСУ, щоб згодом перейти на бік противника. У листуванні з громадянами росії і так званої "днр" горе-українець пише про "геноцид російськомовних", ненависть до України і про очікування російського наступу. Тепер про свої погляди донеччанин буде розповідати співробітникам СБУ", - розповіли прикордонники.
У прес-службі ДПСУ додали, що чоловік, щоб уникнути додаткових перевірок, навіть одягнув українську патріотичну футболку.