У Росії закликають робітників на "відновлення Донбасу": скільки платять окупанти

У країні-терористі Росії закликають різноробочих на "відновлення Донбасу", обіцяючи щедрі виплати та багато привілеїв. Однак, як відомо, росіяни своїх обіцянок не дотримуються ніколи, інформує Апостроф.

На російському сайті з продажу та пошуку роботи з'явилися оголошення про вакансії на місця будівельників для реконструкції будівель у так званих "ЛДНР".

В одному з оголошень шукають людину на вакансію підсобника без досвіду роботи для реконструкції шкіл, дитячих садків, лікарень та житлових будинків у квазідержавних утвореннях "ЛДНР", які попередньо знищили російські окупаційні війська.

За таку роботу обіцяють зарплату від 75 000 до 120 000 рублів, що еквівалентно 1300-2000 доларів на місяць. Також нібито робитимуть оплату міжвахтового відпочинку 8 000 - 13 000 рублів (140 - 225 доларів) та давадимуть по 3 000 рублів (50 доларів), якщо "приведеш друга" на роботу. Крім того, проїзд, проживання, уніформа, медогляд та харчування - безкоштовно. Узамін від робітників вимагають лише не мати обмежень на перетин кордону, працелюбність та відповідальність.

Також у Росії шукають будівельника, але вже з досвідом роботи та кваліфікаційними посвідченнями, також для реконструкції будівель, які розгромили російські окупанти.

На цю вакансію зарплату пропонують майже комічну для країни-окупанта - від 130 000 до 160 000 рублів, тобто 2260-2780 доларів. Також обіцяють оплату міжвахтового відпочинку, акцію "Приведи друга" та безкоштовні проїзд, проживання, харчування та інше. Водночас наголошують, що така зарплата лише за виконання "норм", про які, звичайно, в оголошенні не пишуть.


Ліза Бровко, Апостроф





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