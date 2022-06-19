Окупанти масово бунтують проти командування, дані британської розвідки: "Цілі російські підрозділи..."

Проблеми з мораллю в російських збройних силах настільки значні, що обмежують здатність рф досягати оперативних цілей.

Свіжі дані британських розвідників оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 19 червня.

Повідомляється, що останніми днями як росія, так і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли на північ, схід і південь від Сєвєродонецької кишені, але без змін на лінії фронту.

При цьому британська розвідка відзначає низький моральний дух окупантів на тлі інтенсивних бойових дій. Продовжують траплятися випадки, коли цілі російські підрозділи відмовляються виконувати накази, а також збройні протистояння між офіцерами та їхніми військами.

"Причини низького морального духу росіян включають погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів з поля бою, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці", — сказано в повідомленні.

Британські експерти додають, що багато російських військових всіх рангів не розуміють цілей війни. При цьому влада рф намагається чинити юридичний тиск на військових інакомислячих.