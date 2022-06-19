Різанина в Бучі: журналісти розсекретили окупантів із псковського десанту

Журналісти виявили особистості ще восьми російських окупантів, котрі чинили звірства у Бучі, за допомогою телефона, з якого вони телефонували додому. Росіяни викрали телефон одного з тероборонців, а потім загубили його в будинку місцевої мешканки, інформує Апостроф .

Про це повідомили у "Важливі історії".

Із вкраденого в тероборонця телефона російські окупанти телефонували одразу за кількома номерами. Виявилося, що це псовські десантники з в/ч 32 515 та 74 268, тобто з 104-го та 234-го десантно-штурмових полків. З восьми виявлених окупантів, що чинили воєнні злочини в Бучі, мінімум троє вже мертві.

Олексій Вишневський

26-річний окупант з 234 десантно-штурмового полку написав СМС-повідомлення з краденого телефону командиру взвода із Пскова, що він живий та попросив повідомити про це його дружині Аліні. Однак журналісти нещодавно телефонували жінці, то вона стверджує, що Олексій на зв'язок не виходить.

Ілля Сабуров

20-річний окупант телефонував своїй матері із викраденого телефону, яка в коментарі журналісту лише повторила кремлівську пропаганду, що нібито події в Бучі це вигадка Володимира Зеленського, а російські військові "навіть над полоненими не знущаються" і всі біди від "укрофашистів".

Максим Грушевський

Російський окупант теж телефонував матері, яка зараз фотографує свою молодшу дочку на тлі іграшкового автомобіля з новітньою свастикою Z.

Радій Забурін

Радій з викраденого телефону телефонував своїй дружині, яка відповіла й на дзвінок від журналістів, однак активно заперечувала, що її чоловік військовий. Сам окупант ще в 17 років був затриманий за кримінальну справу за зберігання маріхуани. Уже в 2016 році Забурін служив старшим навідником 234 десантно-штурмового полку з окладом в 25 тисяч рублів.

Михайло Гур'янов

Російський окупант телефонував свому дядьку, який не захотів давати коментар журналістам: "Нічим не можемо допомогти, воєнна таємниця".

Данило Коновалов (загинув)

20-річний окупант Данило воював проти мирних українців у Бучі, а потім його відправили в Донецьку область, де на нього чекала відплата від ЗСУ. Зараз його оплакують родичі та друзі у РФ .

Олександр Попов (загинув)

20-річний російський окупант Попов телефонував матері, яка всеціло підтримувала так звану "денацифікацію" України. Його теж знищили ЗСУ на Донецькому напрямку.

Дмитро Антонніков (загинув)

Загарбник телефонував дружині, яка зараз пише сумні дописи про його смерть на сторінці "ВКонтакте".