Колаборант Сальдо хоче встановити у Херсоні пам’ятник Катерині ІІ

Зрадник звернувся до Кремля з проханням посприяти в цьому

Колаборант Сальдо хоче встановити у Херсоні пам’ятник Катерині ІІ
© Getty Images

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області зрадник Володимир Сальдо звернувся до помічника президента РФ Владіміра Мединського з проханням у сприяння встановленню в окупованому місті пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Відповідне звернення він опублікував у своєму Telegram.

«Керівництво військово-цивільної адміністрації Херсонської області, підтримуючи ініціативу жителів Херсона з увічнення пам’яті засновниці міста Катерини ІІ, чиїм іменним указом 244 роки тому було засноване місто, звертається по допомогу і підтримку у створенні пам’ятника великої імператриці в Херсоні», – сказано у зверненні проросійського колаборанта.

Прикметно, що Сальдо не надав результатів жодного соціологічного опитування херсонців, яке б доводило, що встановлення цього пам’ятника – справді «ініціатива жителів Херсона».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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