Зруйновані дороги, лікарні, школи: уряд назвав суму збитків, яких завдала РФ інфраструктурі України

Мова про мільярди доларів.

Зруйновані дороги, лікарні, школи: уряд назвав суму збитків, яких завдала РФ інфраструктурі України
© Андрій Марієнко/УНІАН

На даний момент сума збитків, завданих інфраструктурі України агресією РФ, складає 104 мільярди доларів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті, повідомляє уряд.

Внаслідок російських обстрілів зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

За словами Шмигаля, загальний розмір програми відбудови український уряд, міжнародні експерти та Європейська комісія оцінюють в 500-600 мільярдів євро.

«Перемога України на полі бою - це 50% перемоги. Інші 50% - це відновлення та відбудова нашої держави, трансформація нашої економіки, енергетики та інфраструктури», - сказав прем’єр.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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