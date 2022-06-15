Вернется менее половины людей, - Максим Храмовой о миграции

Ресторатор и волонтер Максим Храмовой рассказал о возможном оттоке большого количества людей из Украины из-за войны.

Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив» .

«Молодежь, которой еще пять лет назад было 15 лет, это люди, которые в большинстве своем знают английский и совсем иные, чем мы, они не держатся ни за одно место работы и не дорожат стабильностью», - сказал Максим Храмовой.

По словам волонтера, Украина вступила в конкурентную борьбу с Европой за молодежь и рабочую силу. Как он отметил, учитывая особенности нашей молодежи, они не хотят стационарно жить и работать, а, скорее всего, рассчитывают на жизнь в других странах.

«Для меня самой большой катастрофой для Украины есть, если не брать человеческие жизни, это миллионы уехавших людей. Я считаю, что вернется меньше половины людей и не лучшие, а только те, которые не смогут себя там найти», - подчеркнул Максим Храмовой.

Как отметил гость программы, люди, которые смогли уехать из Украины, найти в другой стране работу – они укореняются и вернуться им будет очень тяжело, поэтому Украина должна рассчитывать на такой сценарий и увеличивать свою конкурентоспособность в уровне жизни и рабочих местах.