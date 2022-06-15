Ракетный удар по Львовской области: повреждено 26 жилых домов

Шесть человек получили травмы.

Ракетный удар по Львовской области: повреждено 26 жилых домов
© Максим Козицкий/Львовская ОВА (ОДА) Telegram

В результате падения обломков сбитой во вторник, 14 июня, над Золочевом Львовской области ракеты РФ пострадали шесть человек, среди них годовалый мальчик, отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Лечатся амбулаторно", - заявил Козицкий в Telegram.

По его словам, люди находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку.

"Уничтожена крыша кирпичного завода на площади 1 250 метров квадратных, повреждена стена, соседнее складское здание и два автомобиля. В общей сложности повреждены 26 жилых домов, три объекта торговли и три админздания", - отметил глава ОВА.

Он также добавил, что в основном здания получили повреждения окон, дверей и стен.

Во вторник, 14 июня, украинские силы противовоздушной обороны сбили роSSийские ракеты во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июняИнтерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня
В Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрациюВ Лисичанске по указу Зеленского создадут военную администрацию
Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"Украина вернула тела еще 64 погибших защитников "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
Войска РФ открыли минометный огонь по территории Сумской области — глава ОВАВойска РФ открыли минометный огонь по территории Сумской области — глава ОВА
ВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской областиВСУ уничтожили склад боеприпасов и центр ремонта техники роSSийских оккупантов в Херсонской области
"Мы нормальные": Зеленский сделал заявление о потенциальных ударах по территории россии"Мы нормальные": Зеленский сделал заявление о потенциальных ударах по территории россии
США будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗОСША будут передавать Украине разведывательные данные для нанесения ударов с помощью РСЗО
Украинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской областиУкраинские военные сбили вертолет РФ в Херсонской области
Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютахОккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютах
В Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удараВ Тернопольской области восемь человек остаются в больнице после ракетного удара
В Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантовВ Запорожской области восемь правоохранителей перешли на сторону оккупантов
Ракетный удар по Львовской области: обломки ракеты упали на кирпичный заводРакетный удар по Львовской области: обломки ракеты упали на кирпичный завод
В Донецкой области роSSийские военные пытались сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВОВ Донецкой области роSSийские военные пытались сдать на лом комплектующие к собственному комплексу ПВО
Последние новости
Подгружаем последние новости