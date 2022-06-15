Ракетный удар по Львовской области: повреждено 26 жилых домов

В результате падения обломков сбитой во вторник, 14 июня, над Золочевом Львовской области ракеты РФ пострадали шесть человек, среди них годовалый мальчик, отметил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии. Лечатся амбулаторно", - заявил Козицкий в Telegram.

По его словам, люди находились на территории кирпичного завода и в жилом секторе неподалеку.

"Уничтожена крыша кирпичного завода на площади 1 250 метров квадратных, повреждена стена, соседнее складское здание и два автомобиля. В общей сложности повреждены 26 жилых домов, три объекта торговли и три админздания", - отметил глава ОВА.

Он также добавил, что в основном здания получили повреждения окон, дверей и стен.

Во вторник, 14 июня, украинские силы противовоздушной обороны сбили роSSийские ракеты во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях.