Сражения за "Азот" и наступление рашистов под Бахмутом: актуальные карты боев в Украине

В Украине идут 112-е сутки полномасштабной войны с роSSийскими оккупантами, враг готовится наступать вдоль основных транспортных магистралей на Донбассе, либо ограничить передвижение по ним.

Об этом свидетельствуют данные американского института изучения войны (ISW), информирует Апостроф .

На юге Украины военные РФ перешли в оборону и несут большие потери в личном составе. На востоке враг продолжает наступать, пытаясь оттеснить украинских защитников на северо-востоке Харьковской области.

РоSSияне продолжают подготовку наступления на Славянск со стороны Изюма и Лимана. В Северодонецке после взрыва всех мостов оккупанты пытаются взять под контроль завод "Азот".

Войска РФ также наступают восточнее Бахмута, они хотят перерезать украинские линии снабжения на трассе Т1302 в сторону Северодонецка и Лисичанска.

Восток Украины

РоSSияне продолжают атаковать Северодонецк, идут бои за завод "Азот", враг пытается окружить украинские силы на территории предприятия. Ради окружения оккупанты взорвали три моста. В район Северодонецка были переброшены две батальонно-тактические группы, но по мнению исследователей, они не готовы к бою. РоSSийские атаки ведутся при поддержке артиллерии - бьют по Северодонецку, Лисичанску, Приволью, Боровскому.

Враг вошел в Богородичное (20 км к северо-западу от Славянска) и усиливает контроль над ним. РоSSияне хотят получить доступ к трассе М03 для наступления на Славянск. Северо-западнее города ведутся артиллерийские и наземные атаки РФ . Со стороны Лимана к Славянску враг, вероятно, также хочет продвигаться вдоль трассы Т0514.

Не прекращаются атаки восточнее Бахмута — вокруг Золотого, Возрождения, Вершины. Оккупанты также пытаются отрезать пути снабжения через трассу Бахмут-Лисичанск и атакуют Врубовку и Берестово.

Харьков

РоSSияне пытаются оттеснить украинских военных — наступление идет южнее Рубежного, в сторону Старого и Верхнего Салтова. Харьков и окрестности - под огнем.

Юг Украины