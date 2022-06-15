Сражения за "Азот" и наступление рашистов под Бахмутом: актуальные карты боев в Украине
В Украине идут 112-е сутки полномасштабной войны с роSSийскими оккупантами, враг готовится наступать вдоль основных транспортных магистралей на Донбассе, либо ограничить передвижение по ним.
Об этом свидетельствуют данные американского института изучения войны (ISW), информирует
На юге Украины военные РФ перешли в оборону и несут большие потери в личном составе. На востоке враг продолжает наступать, пытаясь оттеснить украинских защитников на северо-востоке Харьковской области.
РоSSияне продолжают подготовку наступления на Славянск со стороны Изюма и Лимана. В Северодонецке после взрыва всех мостов оккупанты пытаются взять под контроль завод "Азот".
Войска РФ также наступают восточнее Бахмута, они хотят перерезать украинские линии снабжения на трассе Т1302 в сторону Северодонецка и Лисичанска.
Восток Украины
РоSSияне продолжают атаковать Северодонецк, идут бои за завод "Азот", враг пытается окружить украинские силы на территории предприятия. Ради окружения оккупанты взорвали три моста. В район Северодонецка были переброшены две батальонно-тактические группы, но по мнению исследователей, они не готовы к бою. РоSSийские атаки ведутся при поддержке артиллерии - бьют по Северодонецку, Лисичанску, Приволью, Боровскому.
Враг вошел в Богородичное (20 км к северо-западу от Славянска) и усиливает контроль над ним. РоSSияне хотят получить доступ к трассе М03 для наступления на Славянск. Северо-западнее города ведутся артиллерийские и наземные атаки РФ. Со стороны Лимана к Славянску враг, вероятно, также хочет продвигаться вдоль трассы Т0514.
Не прекращаются атаки восточнее Бахмута — вокруг Золотого, Возрождения, Вершины. Оккупанты также пытаются отрезать пути снабжения через трассу Бахмут-Лисичанск и атакуют Врубовку и Берестово.
Харьков
РоSSияне пытаются оттеснить украинских военных — наступление идет южнее Рубежного, в сторону Старого и Верхнего Салтова. Харьков и окрестности - под огнем.
Юг Украины
Украинские силы осуществили ряд успешных атак и приблизились к Херсону на расстояние до 20 км, после чего войска РФ сделали упор на оборону. Враг минирует территорию возле реки Ингулец и угрожает из Херсонской области другим украинским городам. Обстрелы продолжаются в Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях.