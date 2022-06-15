В РоSSии засекретили доходы бюджета: будем ли мы знать, сколько РФ зарабатывает на ЕС?

В РФ не будут публиковать информацию о финансировании дефицита бюджета и расходах, информирует ZN.ua.

В РоSSии засекретили доходы бюджета: будем ли мы знать, сколько РФ зарабатывает на ЕС?
© Радио Свобода

Минфин РФ вчера, 14 июня, заявил, что частично ограничит публикацию данных о бюджетной отчетности. Объяснили это тем, что нужно, чтобы минимизировать риски введения новых санкций, сообщает роSSийская служба BBC со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что также во вторник министерство обнародовало общие данные о доходах, поступивших в казну, общую сумму исполнения расходов, а также предварительные данные о том, что федеральный бюджет исполнен с профицитом 1,49 трлн руб (в январе-мае).

Сообщается, что Минфин при этом перестанет публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета и информацию об исполнении расходов по разделам бюджета.

Однако будет ли публиковать Минфин данные о доходах бюджета – не уточняется. Но издание уверено, что эта информация будет засекречена.


Середа Елена, ZN.ua





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