В РоSSии засекретили доходы бюджета: будем ли мы знать, сколько РФ зарабатывает на ЕС?
В РФ не будут публиковать информацию о финансировании дефицита бюджета и расходах, информирует
Минфин РФ вчера, 14 июня, заявил, что частично ограничит публикацию данных о бюджетной отчетности. Объяснили это тем, что нужно, чтобы минимизировать риски введения новых санкций,
Уточняется, что также во вторник министерство обнародовало общие данные о доходах, поступивших в казну, общую сумму исполнения расходов, а также предварительные данные о том, что федеральный бюджет исполнен с профицитом 1,49 трлн руб (в январе-мае).
Сообщается, что Минфин при этом перестанет публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета и информацию об исполнении расходов по разделам бюджета.
Однако будет ли публиковать Минфин данные о доходах бюджета – не уточняется. Но издание уверено, что эта информация будет засекречена.