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2022-11-19
Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас – Моравецький про падіння ракети у Пшеводуві
Польський прем’єр наголосив, що пасивність зараз дорівнює самогубству, інформує
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у щотижневому подкасті заявив, що падіння ракети в селищі Пшеводув доводить: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію. Про це
Моравецький нагадав, що інцидент у Пшеводуві – не перша подібна кризова ситуація, згадавши минулорічні спроби мігрантів пробратися через польсько-білоруський кордон.
Михайло Яровенко, ZN.ua