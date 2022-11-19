Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас – Моравецький про падіння ракети у Пшеводуві

Польський прем’єр наголосив, що пасивність зараз дорівнює самогубству, інформує ZN.ua.

Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас – Моравецький про падіння ракети у Пшеводуві

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у щотижневому подкасті заявив, що падіння ракети в селищі Пшеводув доводить: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію. Про це повідомляє Polskie Radio Lublin.

Моравецький нагадав, що інцидент у Пшеводуві – не перша подібна кризова ситуація, згадавши минулорічні спроби мігрантів пробратися через польсько-білоруський кордон.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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