"В уши Байдену нашептывает": путинский агент засел в США, Пионтковский назвал имя

владимир путин и джо байден

В последнее время в администрации США ширится нарратив, что Украина проигрывает войну, поэтому нет смысла помогать и поставлять вооружение.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что роSSийская федерация активизировала всю свою агентуру в США, привлекая "тяжеловесов". Подробностями он поделился на стриме "24 канала" с Романом Цымбалюком.

Он отметил, что в последнее время в администрации США ширится нарратив, что Украина проигрывает войну, поэтому нет смысла помогать и поставлять вооружение. Американские военные жалуются на политических бюрократов. Более того, в частных разговорах они называют имя того самого путинского агента – Джейка Салливана.

По словам Андрея Пионтковского, именно Джейк Салливан уверял Байдена, что тот должен потребовать от Зеленского соблюдать Минские договоренности.

"Он вроде бы ушел в тень, однако действует. Что-то в уши Байдену нашептывает", – заметил эксперт.

Напомним, Джейкоб Салливан – американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице–президента США в 2013–2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.


Александра Павленко, politeka.net





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