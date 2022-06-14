"В уши Байдену нашептывает": путинский агент засел в США, Пионтковский назвал имя

В последнее время в администрации США ширится нарратив, что Украина проигрывает войну, поэтому нет смысла помогать и поставлять вооружение.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал, что роSSийская федерация активизировала всю свою агентуру в США , привлекая "тяжеловесов". Подробностями он поделился на стриме "24 канала" с Романом Цымбалюком.

Он отметил, что в последнее время в администрации США ширится нарратив, что Украина проигрывает войну, поэтому нет смысла помогать и поставлять вооружение. Американские военные жалуются на политических бюрократов. Более того, в частных разговорах они называют имя того самого путинского агента – Джейка Салливана.

По словам Андрея Пионтковского, именно Джейк Салливан уверял Байдена, что тот должен потребовать от Зеленского соблюдать Минские договоренности.

"Он вроде бы ушел в тень, однако действует. Что-то в уши Байдену нашептывает", – заметил эксперт.