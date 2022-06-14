Приезд Шольца и Макрона: Жданов предупредил об испытании для Украины, которое несет их визит

Победа Украины полностью изменит очень много факторов на мировой арене, чего боятся во Франции и Германии.

Определенные страны Запада медлят с поставками Украине дальнобойной артиллерии и систем реактивного залпового огня из-за страха победы Киева на войне с Москвой. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Украина 24".

Согласно их позиции, с путиным можно договориться, а вот что будет после победы украинского государства, они не знают. Олег Жданов подчеркнул также, что победа Украины полностью изменит очень много факторов – начиная от системы безопасности на европейском континенте, заканчивая структурой экономических и финансовых отношений в самом Евросоюзе .

Также Жданов полагает, что возможный визит лидеров Франции, Германии и Италии – Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги – в Украину "будет очень серьезным испытанием" для украинского государства.

Вполне вероятно, они попытаются оказать давление на Зеленского с целью переговоров с россией. Территориальные уступки не устраивают ни Украину, ни союзников государства на Западе, которых, все же, намного больше, чем сторонников договоренностей с Кремлем.