Си Цзиньпин утвердил правила «невоенного» использования вооруженных сил Китая

Лидер Китая Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую «невоенное» использование вооруженных сил. На данный момент указ еще не опубликован, но его анонс вызвал обеспокоенность по поводу планов Пекина подготовки вторжения в Тайвань под видом «специальной операции», которая не будет классифицирована как война, пишет RFA .

Приказ вступит в силу 15 июня, сообщают государственные китайские СМИ .

«В основном он систематически регулирует основные принципы, организацию и командование, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также их выполнение войсками», – говорится в кратком отчете государственного информационного агентства Синьхуа, которое добавляет, что документ обеспечивает правовую основу для невоенной военной операции.

Среди объявленных целей документа, состоящего из шести разделов, есть "поддержка национального суверенитета... региональной стабильности и регулирования организации и осуществления невоенных военных операций".