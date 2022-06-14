ISW: РоSSия свозит подразделения с танками Т-80 и БМП-1 в Белгородскую область

Дополнительные кадры в социальных сетях показывают, как роSSийские войска транспортируют танки Т-80БВ, изъятые из хранения в Московской области 9 июня, информирует ZN.ua.

ISW: РоSSия свозит подразделения с танками Т-80 и БМП-1 в Белгородскую область
На кадрах в соцсетях также показана перевозка роSSийских подразделений с танками
© rossoshru.ru

РоSSия продолжает развертывать малоподготовленные резервные силы для усиления текущих операций в Украине. Финансируемые Кремлем медиа публикуют кадры, на которых видно, что роSSийские артиллерийские резервисты проходят обучение со старыми гаубицами Д-20 в течение 10 дней после отправки в Украину.

Резервисты сосредоточились на том, чтобы "научиться управлять ручным оружием, несмотря на то, что до развертывания осталось всего несколько дней". Освещение подготовки к новой попытке наступления на Украину проанализировал в последней сводке американский Институт изучения войны (ISW).


Оксана Коваль, ZN.ua





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