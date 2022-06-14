ISW: РоSSия свозит подразделения с танками Т-80 и БМП-1 в Белгородскую область
Дополнительные кадры в социальных сетях показывают, как роSSийские войска транспортируют танки Т-80БВ, изъятые из хранения в Московской области 9 июня, информирует
РоSSия продолжает развертывать малоподготовленные резервные силы для усиления текущих операций в Украине. Финансируемые Кремлем медиа
Резервисты сосредоточились на том, чтобы "научиться управлять ручным оружием, несмотря на то, что до развертывания осталось всего несколько дней". Освещение подготовки к новой попытке наступления на Украину проанализировал в