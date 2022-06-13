В Интернациональном легионе Украины служат представители 55 стран

В состав Интернационального легиона обороны Украины входят представители 55 стран со всех континентов, сообщил в понедельник, 13 июня, представитель Интернационального легиона Дамьен Магру.

«У нас есть представители более чем 50 стран и гражданств. Когда я смотрел в последний раз, было 55. У нас есть представители стран всех частей мира, всех континентов, даже так далеко, как Бразилия , Южная Корея, Австралия», - сказал Магру на брифинге в Киеве .

Больше среди представителей Интернационального легиона граждан США и Великобритании, за ними по количеству идут граждане Польши и Канады, представители стран Прибалтики и северных стран, включая Финляндию.

Магру подчеркнул, что Интернациональный легион состоит в составе Вооруженных сил Украины, поэтому финансируется украинской армией.

«Это касается всех расходов на проживание, зарплаты бойцов, оружие и амуницию. Есть у нас дополнительный сбор денег от частных доноров, прежде всего с Запада, и мы эти деньги, которые собираем на разных платформах через разных посредников, тратим исключительно на оборудование наших бойцов, которое не входит в стандартный военный комплект, который выдается ВСУ и который необходим на поле боя, но на него нет финансирования через государственные каналы Украины», - добавил он.

Спикер отметил, что все легионеры получают такую же зарплату, как и любые другие военнослужащие украинских Вооруженных сил, и потому не могут считаться наемниками. В частности, согласно международному праву, первоочередной мотивацией наемников является финансирование и они должны получать больше денег, чем военные армии, за которую они борются.

«Поэтому, по определению, мы не можем быть наемниками согласно международному праву. Более того, у нас есть все документы согласно украинскому законодательству, доказывающие, что мы полноправные служащие Вооруженных сил Украины», - рассказал Магру.