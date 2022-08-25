Залужний віддав наказ музикантам "Антитіла", які служать у ЗСУ: на них чекає важлива робота

Український гурт "Антитела" разом з їхнім фронтменем Тарасом Тополем повертається з півночі Харківської області до Києва.

Як повідомляє Politeka.net, музиканти колективу "Антитіла" більше не воюватимуть на передовій. Відповідний наказ, повертатись із фронту, їм віддав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це розповів фронтмен гурту Тарас Тополя на сторінці в Інстаграм.

Незважаючи на те, що Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь більше не виходитимуть на передову, вони все ж таки продовжать службу в лавах ТрО.

У повідомленні йдеться, що музиканти колективу "Антитіла" вже взяли участь у заходах, присвячених Дню Незалежності України, а на черзі на них чекають важливі мистецькі акції за кордоном та соціальна робота.

Загалом, артисти збиратимуть кошти для матеріального забезпечення ЗСУ та допомоги сім'ям загиблих побратимів.

"У рамках власного Благодійного Фонду "Антитіла" зосередяться на матеріальному забезпеченні ЗСУ та 130-го Батальйону, підтримці дітей загиблих побратимів, аеро-розробці", – розповідають у заяві музиканти колективу " Антитіла ".

Варто зазначити, що 15 лютого учасники гурту "Антитіла", включаючи Тополя, вступили до тероборони. Тополя служить парамедиком, надаючи першу допомогу пораненим.