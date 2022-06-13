Форсирование водоемов будет определяющим фактором в ходе войны – британская разведка

РоSSийские войска столкнулись с проблемой, мешающей им быстро продвигаться вперед. Почти 100 км фронта остаются для оккупантов труднодоступными, информирует ZN.ua.

Форсирование водоемов будет определяющим фактором в ходе войны – британская разведка
© Thiery Newman / Facebook

Параллельно с интенсивными боями в Луганской и Донбассе, роSSийские силы должны решать еще одну, стратегически важную, проблему - форсирование водоемов. Предусмотрительно во время отступления украинские войска подрывают мосты и водные переправы, чтобы замедлить продвижение роSSийских войск и помешать налаживанию логистических маршрутов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Сейчас на пути роSSийской армии стоит серьезная преграда – река Северский Донец, на правом берегу которой находится 90-километровый участок фронта. И перед военным руководством РФ стоит выбор или проводить масштабные фланговые маневры или осуществлять штурмовое форсирование рек под выстрелами украинской артиллерии.

"В ближайшие месяцы переправы через реки, вероятно, станут одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны", - говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 13 June 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/tMxM9CXCRe

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 13, 2022

Дарья Кепова, ZN.ua





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