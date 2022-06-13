Форсирование водоемов будет определяющим фактором в ходе войны – британская разведка

Параллельно с интенсивными боями в Луганской и Донбассе, роSSийские силы должны решать еще одну, стратегически важную, проблему - форсирование водоемов. Предусмотрительно во время отступления украинские войска подрывают мосты и водные переправы, чтобы замедлить продвижение роSSийских войск и помешать налаживанию логистических маршрутов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Сейчас на пути роSSийской армии стоит серьезная преграда – река Северский Донец, на правом берегу которой находится 90-километровый участок фронта. И перед военным руководством РФ стоит выбор или проводить масштабные фланговые маневры или осуществлять штурмовое форсирование рек под выстрелами украинской артиллерии.

"В ближайшие месяцы переправы через реки, вероятно, станут одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны", - говорится в ежедневной сводке британской разведки.