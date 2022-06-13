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2022-06-13
РоSSия целенаправленно занимается вывозом ценных артефактов из Украины – The Guardian
Международные эксперты проследили закономерности в вывозе ценностей из нашей страны, информирует
Оккупанты сосредоточены на краже скифского золота© Дмитрий Клочко/Музей исторических драгоценностей Украины
Контрабандой ценных артефактов из Украины в РоSSию занимается банда специалистов. К такому выводу пришла международная группа ученых и экспертов по цифровым технологиям, сообщает
«Сейчас есть очень веские доказательства того, что это преднамеренный шаг РоSSии, когда определенные картины и украшения были специально вывезены в РоSSию», — заявил Брайан Дэниелс, антрополог, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровым изображениям.
Фаина Ваулина, ZN.ua