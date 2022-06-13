Не праздник, а позор: херсонцы проигнорировали празднование дня РоSSии

На организованное оккупантами празднование практически никто не пришел даже несмотря на раздачу продуктовых наборов, информирует ZN.ua.

Не праздник, а позор: херсонцы проигнорировали празднование дня РоSSии. ФОТО, ВИДЕО
© Суспильне

В оккупированном роSSийскими войсками Херсоне горожане проигнорировали организованный оккупантами праздник в честь дня РоSSии. На площади, где проходили праздничные мероприятия, было едва несколько человек. Об этом сообщило «Суспильне».

«Более позорного стыда РоSSия не могла себе представить. Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политическое украшение, их должно быть больше. Просто невозможно привить мертвое дерево к живому», – сказал «Суспильному» председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.


Юлия Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССРВ Киеве пройдет выставка, показывающая схожесть преступлений РоSSии и СССР
Город просто вымер: жители Балаклеи сорвали празднование "дня РоSSии"Город просто вымер: жители Балаклеи сорвали празднование "дня РоSSии"
Зеленский рассказал, что служит затягиванию войны РоSSии против УкраиныЗеленский рассказал, что служит затягиванию войны РоSSии против Украины
В РоSSии заявили о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и БелоруссииВ РоSSии заявили о финишной прямой в реализации союзных программ РФ и Белоруссии
Отметили "день РоSSии": оккупанты в Мариуполе украли уже третье судно металлопрокатаОтметили "день РоSSии": оккупанты в Мариуполе украли уже третье судно металлопроката
Праздник на костях: В Мариуполе планируют открыть драмтеатрПраздник на костях: В Мариуполе планируют открыть драмтеатр
Bloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной АзииBloomberg: Война против Украины создает для РоSSии проблемы в Центральной Азии
В Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видеоВ Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видео
Оккупанты хотят обстрелять людей в Херсоне на праздновании "Дня РоSSии" и обвинить в этом ВСУОккупанты хотят обстрелять людей в Херсоне на праздновании "Дня РоSSии" и обвинить в этом ВСУ
Земля стекловатой: в Киеве провели "похороны" путинской РоSSииЗемля стекловатой: в Киеве провели "похороны" путинской РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости