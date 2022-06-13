Не праздник, а позор: херсонцы проигнорировали празднование дня РоSSии

В оккупированном роSSийскими войсками Херсоне горожане проигнорировали организованный оккупантами праздник в честь дня РоSSии. На площади, где проходили праздничные мероприятия, было едва несколько человек. Об этом сообщило «Суспильне» .

«Более позорного стыда РоSSия не могла себе представить. Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политическое украшение, их должно быть больше. Просто невозможно привить мертвое дерево к живому», – сказал «Суспильному» председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко.