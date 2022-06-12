Идет 109-й день масштабной войны: обновленная карта боев в Украине от британской разведки

Продолжаются 109 сутки полномасштабного вторжения страны-террориста РоSSии на территорию Украины. РоSSийское оккупационное войско, несмотря на значительные потери, продолжает наступать на востоке страны, сосредотачивая все силы на захвате Луганской области. В то же время ВСУ контратакуют на юге, информирует Апостроф.

Министерство обороны Великобритании опубликовало обновленную карту боев в Украине по состоянию на 12 июня.

РоSSийские оккупанты штурмуют Северодонецк в Луганской области и обстреливают окрестные населенные пункты из минометов, РСЗО, авиации. Однако украинские защитники мощно держат оборону, истощая врага и нанося ему серьезные потери.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в течение двух недель ведут контрнаступательную деятельность на юге страны, постепенно освобождая территорию Херсонской области. Также украинские военные отодвинули линию фронта в несколько километров от Запорожья.

К тому же, украинцы продолжают деоккупацию Харьковской области и выходят на участки госграницы Украины и страны-агрессора РоSSии.


Лиза Бровко, Апостроф





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