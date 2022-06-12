Новостей.COM ⇒
2022-06-12
18-летняя украинка активно сдавала оккупантам позиции ВСУ: что известно
Жительницу Бахмута Донецкой области подозревают в госизмене.
Женщина передавала роSSийским захватчикам информацию о месте пребывания Вооруженных сил Украины. Об этом
По данным следствия, в течение мая - июня этого года подозреваемая по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств РФ.
О месте пребывания украинских военных и их техники женщина сообщала оккупантам через интернет-приложения. Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи данных.
Женщину задержали. Ей избирают меру пресечения-содержание под стражей.
Алексей Ионов, politeka.net