Оккупанты разрушили второй из трех мостов в Северодонецк

В настоящее время войска РФ обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, информирует ZN.ua.

Оккупанты разрушили второй из трех мостов в Северодонецк
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что роSSийские войска в Луганской области разрушили уже второй мост между Лисичанском и Северодонецким.

"РоSSияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк", - подчеркнул Гайдай в Telegram.

По его словам, следующие два-три дня будут показательными.

Гайдай не исключает наступления на других направлениях, а именно трасса Лисичанск-Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль


Анна Конюченко, ZN.ua





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