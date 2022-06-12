Оккупанты разрушили второй из трех мостов в Северодонецк

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что роSSийские войска в Луганской области разрушили уже второй мост между Лисичанском и Северодонецким.

"РоSSияне ночью разрушили второй мост, ведущий в областной центр, прямо сейчас они массово обстреливают из артиллерии последний третий путепровод в город, россияне бросают все силы, чтобы "отрезать" Северодонецк", - подчеркнул Гайдай в Telegram.

По его словам, следующие два-три дня будут показательными.

Гайдай не исключает наступления на других направлениях, а именно трасса Лисичанск-Бахмут, которую россияне пытаются взять под контроль