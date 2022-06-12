РоSSия усиливает подразделения на Змеином и устанавливает на острове ЗРК «Тор» - OSINT

Таким образом, захватчики надеются защитить собственные корабли в Черном море, информирует ZN.ua.

РоSSия усиливает подразделения на Змеином и устанавливает на острове ЗРК «Тор» - OSINT
© president.gov.ua

РоSSийские оккупанты усиливают позиции на острове Змеиный, пополняя подразделения живой силой и устанавливая там новые системы противовоздушной обороны. Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки, опубликованные OSINT накануне.

Согласно информации, полученной от разведки, россияне создали на Змеином гарнизон и установили доставленные за последнюю неделю зенитно-ракетные комплексы ПВО «Тор». Активность по усилению собственных позиций оккупанты начали после того, как в международном сообществе начались активные обсуждения возможности разблокирования украинских портов.

Как сообщили OSINT, ЗРК "Тор" были доставлены на Змеиный 6 июня.

New Satellite Image - Snake Island (10/6/22)

Многолетние новые TOR Air Defense системы на острове, недавно подняли от crane на 9/6/22.

Image c/o - @planet pic.twitter.com/5598Hj1BsE

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Напомним, что ранее в Черном море РФ увеличила количество кораблей, оснащенных крылатыми ракетами. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия захватчиков, заявив, что РоSSия пытается запугать весь мир и лишить другие страны свободы судоходства.

Должна ли Украина добиваться на международном уровне признания РоSSии государством-террористом? А может, лучше государством-спонсором терроризма? Какая разница между этими терминами, и вообще стоит ли Украине тратить силы и время на это направление борьбы с РФ? Читайте в статье Гюндуза Мамедова "Как нам правильно наказать РоSSию".


Александр Кричковский, ZN.ua





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