Росія може втратити ворота нафтового експорту – OSINT-аналітик

Атака на нафтогавань «Шехсаріс» неподалік Новоросійська може бути пробною кулею, інформує ZN.ua.

Росія може втратити ворота нафтового експорту – OSINT-аналітик
© Транснєфть

Атака на нафтогавань «Шехсаріс» поблизу Новоросійська у Краснодарському краї, в якій росіяни звинувачують надводні дрони, є важливою з погляду можливості РФ експортувати свої енергоресурси морем, наголошує OSINT-аналітик InformNapalm Антон Палушко.

«Комплекс у бухті Новоросійська є одним з найбільших на півдні Росії. Такі собі ворота російського нафтового експорту у світ. Ворота поступово зачиняються санкціями, але на всяк випадок у вигляді цвяхів в них постукав ще й дрон», - зазначає Павлушко.

У ніч на 18 листопада від атаки постраждав термінал нафто-переливного комплексу. Стверджувалося, що пожежа не завдала портовій інфраструктурі серйозних збитків. Проте, якщо атаки повторюватимуться, а їхніми об’єктами ставатимуть танкери у бухті, може йтися про повне «відключення» порту від експорту, пояснює аналітик.

«Якщо це наш дрон, то мова йде про відстань застосування у щонайменше 650+ кілометрів, і це звідки не запускай. Дрон спокійно проходить повз Крим і йде далі на Росію», - зазначає Павлушко.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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